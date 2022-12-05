В домах на семи улицах Липецка во вторник отключат свет

Во вторник, 6 декабря, в Липецке отключат свет на семи улицах. Об этом пишет LipetskMedia со ссылкой на «Липецэнерго».

Меры будут приняты из-за ремонта на электрических сетях.

«С 09:00 до 17:00 Елецкое шоссе дом 6; улица Юношеская, дом 50; улица Ангарская; улица Садовая; улица Звездная, дом 5, дом 6, дом 6/2, дом 7, дом 8, дом 8/2, дом 8а; улица Филипченко, дом 13, дом 15, дом 16; улица Исполкомовская; улица Ударников, дом 27а», — говорится в сообщении.

Ранее, 28 ноября, сообщалось, что из-за аварии на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 юг и частично центр Сахалина остались без электричества.