Синоптики рассказали о погоде в Тамбовской области на этой неделе

В первой половине текущей недели погода в Тамбовской области будет малооблачной, сухой и холодной. Об этом в понедельник, 5 декабря, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру» со ссылкой на Гисметео.

Ночью будет преобладать температура от -10 до -15 градусов, местами до -18. Днем — от -4 до -9 градусов. Ветер при этом ожидается юго-восточный.

Во второй половине недели прогнозируется сильный ветер. В конце недели ожидаются осадки, возможна метель. Температура при этом будет повышаться. В выходные ожидается первая оттепель.

Ранее синоптики предупредили о вероятных снегопадах жителей Приморского края. Волновой циклон может задеть южные района при прохождении над Японским морем во второй декаде декабря.