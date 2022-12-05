Житель Астраханской области купил мошеннику новый телефон

Житель города Знаменска Астраханской области обратился в полицию с заявлением о пропаже денег после встречи со знакомыми. Об этом в понедельник, 5 декабря, пишет «Астрахань-24» со ссылкой на местный следственный отдел МОМВД.

Мужчина рассказал, что встретил знакомых на улице и предложил им пойти к нему домой. Один из гостей остался на ночь. Утром он рассказал хозяину дома, что тот, будучи пьяным, якобы разбил его телефон. В результате мужчина купил знакомому новый телефон за 16 тыс. рублей. После этого они продолжили распивать алкоголь. Вечером потерпевший обнаружил пропажу денег с банковского счета и обратился в полицию.

Правоохранители задержали 24-летнего подозреваемого. Он признался в краже и объяснил, что решил воспользоваться гостеприимством приятеля и незаметно перевел с помощью его телефона себе 34 тысячи рублей. После этого специально незначительно повредил свой телефон и сообщил, что это сделал хозяин квартиры. Вечером он отправил себе со счета друга еще 3 тыс. рублей.

Общая сумма ущерба составила более 50 тыс, рублей. Были возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям, их объединили в одно производство. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

20 ноября стало известно о задержании жителя Ульяновска по подозрению в краже из магазина товаров на сумму около 3 тыс. рублей. Он украл 14 флаконов дезодоранта и три пачки кофе, а позже продал товар случайным прохожим.