При пожаре в жилом доме в Коми погиб пенсионер

79-летний житель Корткеросского района Республики Коми погиб при пожаре в двухквартирном доме. Об этом в понедельник, 5 декабря, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне, 4 декабря, в 14:15 в поселке Подтыбок. Огонь был ликвидирован в 00:05. Общая площадь пожара составила 150 кв. м. В ходе тушения было найдено тело мужчины.

По предварительной информации, причиной инцидента стало неосторожное обращение с огнем.

В ночь на 3 декабря пожар произошел в частном доме в Оренбурге. В здании обнаружили тела двух взрослых и двух детей. Причины возгорания устанавливаются.