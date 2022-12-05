В Твери откроется рождественская ярмарка

В Твери на улице Трехсвятской появится рождественская ярмарка. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на городскую администрацию,

Сейчас идут подготовительные работы, отмечается в материале.

Открытие планируется 10 декабря. Ярмарка будет работать с 11:00 до 20:00 до 8 января, кроме 1 января. Купить можно будет елочные игрушки, новогодние сувениры и изделия местных мастеров.

Также на улице установят большой светодиодный шар и артобъекты, появятся фотозоны. Кроме того, под часами на пересечении Радищева и Трёхсвятской появится почтовый ящик, куда можно будет положить письмо Деду Морозу.

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