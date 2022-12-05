Воронежский крематорий возобновил работу после месячного перерыва

В Воронеже крематорий возобновил работу после месячного перерыва из-за замены оборудования. Об этом в понедельник, 5 декабря, пишет ИА «Абирег» со ссылкой на ПАО «Воронежское похоронное бюро».

В компании рассказали, что был заменен один из модулей кремационной печи. Также отремонтировали основную камеру.

Как отмечается в материале, в крематории установлена печь Tabo CS чешского производства. Из-за санкций западных стран против России руководству учреждения не удавалось приобрести необходимые комплектующие.

К ремонту привлекли специалистов ООО «Реново-Сервис», которое является официальным представителем компании-производителя Tabo CS в России.

Ранее, в сентябре, сообщалось, что воронежский крематорий и липецкий центр гостеприимства в парке «Кудыкина гора» вошли в топ-20 главных архитектурных объектов, которые построены в России в XXI веке.