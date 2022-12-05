Жителям Брянской области пообещали 16-градусный мороз

Ночью во вторник, 6 декабря, в Брянской области ожидаются морозы от -11 до -16 градусов. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное управление МЧС.

Как отмечается в материале, днем при этом температура повысится до нуля градусов.

Осадков в этот день не ожидается. Ветер — юго-восточный, до 12 м/с.

Ранее синоптики предупредили о вероятных снегопадах жителей Приморского края. Волновой циклон может задеть южные района при прохождении над Японским морем во второй декаде декабря.