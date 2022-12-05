Жителей Петербурга предупредили о сильном снегопаде

Во вторник, 6 декабря, в Санкт-Петербурге ожидается сильный снегопад. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Как отмечается в материале, за минувшие сутки в городе выпало 4 см снега. При этом в некоторых районах Ленобласти высота снежного покрова достигла 18 см.

Ранее синоптики предупредили о вероятных снегопадах жителей Приморского края. Волновой циклон может задеть южные района при прохождении над Японским морем во второй декаде декабря.