Рейсы из Петербурга в Дубай станут ежедневными

С 15 декабря рейсы авиакомпании Emirates из петербургского аэропорта Пулково в Дубай станут выполняться ежедневно. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«Вылет из аэропорта Дубая — по субботам в 16:10, в остальные дни — в 16:05, а прибытие Петербург — по понедельникам в 21:20, в другие дни — в 21:25», — говорится в сообщении.

При этом самолеты из Пулково будут вылетать в 23:15 во все дни, кроме субботы, а в субботу — в 23:05, пишет ИА FlashNord. Расчетное время прибытия — в 06:25 во все дни, кроме субботы, и в 06:15 в субботу.

15 ноября в Росавиации по итогам встречи руководителя ведомства Александра Нерадько с послом Египта Назихом Нагари анонсировали, что количество прямых авиарейсов между Россией и Египтом будет увеличено. Кроме того, страны планируют заключить соглашение о летной годности, которое поможет развитию сотрудничества в

области взаимных поставок авиатехники.