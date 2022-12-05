На трассе «Таврида» в Крыму сгорел грузовик

В Крыму на трассе «Таврида» опрокинулся и сгорел грузовой автомобиль. Об этом в понедельник, 5 декабря, пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел у села Горностаевка в Ленинском районе республики в субботу, 3 декабря.

«Водитель грузового автомобиля DAF не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание автомобиля набок с последующим возгоранием», — рассказали в МЧС.

Пожар был ликвидирован за 40 минут. В результате аварии никто не пострадал.

Ранее, 2 декабря, в городе Салават в Башкирии сгорел пассажирский автобус. Погибших и пострадавших в результате происшествия не было. Инцидент произошел утром.