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Сюжет:

Захарова сообщила о сохранении российской стороной контроля над ЗАЭС

Захарова отвергла возможность передачи Россией контроля над Запорожской АЭС
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Фото: ТАСС/Мальгавко Сергей
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Россия не рассматривает вариант передачи контроля над Запорожской АЭС (ЗАЭС) третьей стороне. Об этом в понедельник, 5 декабря, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Ни о каком выводе ЗАЭС из-под российского контроля или передаче контроля над ней какой-то третьей стороне не может быть и речи», — подчеркнула она в разговоре с «РИА Новости».

По словам Захаровой, Москва принимает на себя ответственность в вопросе защиты станции, находящейся на территории РФ.

«Исходим из того, что только мы способны обеспечить физическую и ядерную безопасность ЗАЭС», — отметила дипломат.

Ранее она прокомментировала ход переговоров по вопросу создания зоны безопасности вокруг станции и отметила, что говорить о соглашении в настоящий момент преждевременно. Также она объяснила, что Москва и Киев обсуждают данный вопрос опосредованно — через Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

До этого, 28 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Россия якобы готовится покинуть Запорожскую АЭС. В тот же день городская администрация Энергодара подтвердила, что РФ по-прежнему контролирует ЗАЭС.

21 ноября в Кремле призвали страны Запада повлиять на Украину для прекращения обстрелов ЗАЭС. За день до этого советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские боевики нанесли 15 ударов по территории Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для провокаций.

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