Литва обяжет россиян проходить опросник об Украине для получения визы

Власти Литвы разработали специальную анкету для граждан России и Белоруссии, которые подают заявления на получение визы или вида на жительство, в которой их будут спрашивать об отношении к конфликту на Украине. Соответствующий пресс-релиз 5 декабря опубликовал департамент миграции при министерстве внутренних дел Литовской Республики.

Данная мера будет распространяться на всех россиян и белорусов старше 18 лет. Отмечается, что результаты анкетирования будут играть решающую роль в том, выдадут литовские власти визу или вид на жительство или нет. В случае отказа от прохождения анкетирования департамент миграции не будет рассматривать заявление в принципе.

«Иностранец, который хочет приехать в Литву и остаться здесь, должен быть честным и открытым при заполнении анкеты. Такой человек должен будет показать, что он готов сотрудничать со страной, которая его принимает и разрешает находиться на своей территории», ― подчеркнула глава Департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте.

Среди основных вопросов, которые будут содержаться в анкете, например, сведения об образовании, предыдущих местах работы, службе в вооруженных силах, контактах со структурами НАТО или странами, которые не входят в состав Евросоюза. Также в анкете будут спрашивать об отношении человека к ситуации на Украине.

Ранее, 1 декабря, стало известно о решении властей Латвии изменить миграционное законодательство страны. По новым правилам почти 30 тыс. россиян с постоянным видом на жительство в стране могут лишиться этого права, если не сдадут экзамен на знание латышского языка. Инициатива встретила неоднозначную реакцию: депутаты сейма республики от партии «Стабильность!» пообещали подать иск в Конституционный суд страны, чтобы оспорить эти изменения.

В октябре ряд стран закрыли разрешение на въезд для россиян по туристическим визам. В частности, Чехия прекратила впускать граждан России с шенгенскими визами, путешествующих в целях туризма, спорта или культуры. Причиной ограничений стали ракетные удары РФ по городам Украины. Такой же запрет с 19 сентября уже ввела Польша, а также страны Прибалтики — Эстония, Литва и Латвия.

Действия стран Евросоюза стали ответом на проводимую Москвой спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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