Опубликованы кадры с обстрелянным украинскими боевиками храмом ЛНР

Украинские боевики уже не раз обстреливали храм в Лисичанске в Луганской Народной Республике (ЛНР), который располагается в нескольких километрах от линии фронта.

Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин добрался до храма, осмотрел разрушения и показал съемки территории с дрона.

На кадрах видно, что у одного из зданий на территории храма снарядом сорвало крышу.

В октябре храм Святых Новомучеников в Донецке получил повреждения из-за обстрела украинскими боевиками.

В июле украинские боевики подожгли деревянный Всехсвятский скит Свято-Успенской Святогорской лавры на территории Донецкой Народной Республики.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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