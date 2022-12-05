Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды в России ЛГБТ, педофилии и смены пола
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- Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды в России ЛГБТ, педофилии и смены пола
Президент Владимир Путин 5 декабря подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Поправки в законодательство вступают в силу со дня опубликования. Ранее запрет одобрили Госдума и Совет Федерации.
Запрет будет распространяться на фильмы, книги, рекламные ролики, публикации в прессе и компьютерные игры, в которых демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения или содержится информация, способная вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол.
Нарушение запрета на ЛГБТ-пропаганду предусматривает штрафы до 400 тыс. рублей, а также до 5 млн рублей для юрлиц. За распространение сведений, которые могут побудить несовершеннолетних сменить пол, оштрафуют до 200 тыс. рублей, а юрлиц — до 4 млн рублей.
За нарушение запрета пропаганды педофилии штраф составит для граждан до 800 тыс. рублей, для юрлиц — до 10 млн рублей.
Кроме того, Роскомнадзор сможет включать ресурсы, которые занимаются пропагандой ЛГБТ, в единый реестр запрещенной информации. Затем эти сайты будут заблокированы.
В ноябре посольство России в Вашингтоне заявило, что рассматривает критику США российского законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды как грубое вмешательство в свои внутренние дела.