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Госдума рассмотрит 6 декабря законопроект о повышении МРОТа в 2023 году

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Фото: ТАСС/Исакова Анна
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Депутаты Госдумы рассмотрят 6 декабря во втором чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2023 году на уровне 16 242 рубля. Об этом первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков сообщил в понедельник, 5 декабря, по итогам заседания совета нижней палаты парламента.

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«Важнейший законопроект, которым устанавливается МРОТ с 1 января 2023 года в сумме 16 242 рубля. Напомню, что с 1 июня этого года МРОТ установлен в размере 15 279 рублей, предусматривается рост на 6,3%», — цитирует парламентария агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал закон, по которому в стране в 2023 году устанавливается прожиточный минимум в размере 14 375 рублей, передает НСН.

Закон также устанавливает величину прожиточного минимума для трудоспособного населения в размере 15 669 рублей, для пенсионеров — в размере 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля, сообщает телеканал «360».

Отмечается, что повышение составляет около 3,3% по сравнению с 1 июня 2022 года.

В этот же день Путин подписал закон о бюджете России на 2023–2025 годы с постепенным снижением дефицита с 2 до 0,7% ВВП. В него, в частности, заложено повышение зарплат работникам бюджетной сферы, увеличение МРОТа до 16 242 рублей и прожиточного минимума.

В конце октября в Минтруде сообщили, в январе прожиточный минимум вырастет на 3,3%, а всего за 2023 год его проиндексируют на 13,6% — это выше, чем прогнозируемый уровень инфляции. К концу года работающим россиянам прибавят 1876 рублей, пенсионерам — 1481 рубль, а на детей прибавка составит 1670 рублей.

До 2021 года прожиточный минимум определялся стоимостью условной потребительской корзины. Однако с прошлого года этот показатель рассчитывается с опорой на медианную заработную плату в России. Медианная зарплата — среднестатистическая величина, относительно которой у половины россиян зарплата выше, у другой половины — ниже. Ее рассчитывают органы статистики на основе отчетов Пенсионного фонда России без учета неофициальных доходов.

Прожиточный минимум рассчитывают на общероссийском и региональном уровнях для детей, пенсионеров и работающих людей. В разных субъектах России цифра меняется в зависимости от коэффициента региональной дифференциации. На основе прожиточного минимума рассчитывают другие соцвыплаты. Его рост увеличивает размеры пособий и пенсионные начисления.

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