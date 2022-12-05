Число погибших при обстрелах Донецка со стороны ВСУ увеличилось до четырех
Число погибших от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителей Донецка увеличилось до четырех. Об этом 5 декабря сообщили в штабе теробороны Донецкой Народной Республики (ДНР)
Еще трое мирных жителей ранены.
Украинские боевики на протяжении всего дня открывают огонь по районам Донецка.
Утром в результате ударов по столице ДНР загорелись два здания, а днем ракеты упали в центральных районах Донецка — Киевском и Ворошиловском. Удар пришелся по крупнейшему ТЦ в городе — «Донецк Сити».
После этого украинские войска выпустили еще 10 ракет из «Града» по Донецку.
Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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