Число погибших от обстрелов со стороны ВСУ жителей Донецка возросло до трех
Три мирных жителя погибли в Донецке в результате обстрелов города со стороны украинских боевиков. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Украинские боевики на протяжении всего дня открывают огонь по районам столицы ДНР. Ранее сообщалось, что по Донецку было выпущено 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Под обстрелами оказались несколько районов города. Один из ударов пришелся по ТЦ «Донецк Сити» в центре города и району, где расположено здание МИД ДНР.
Утром в результате атаки загорелись два здания.
Накануне мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в воскресенье семь снарядов калибра 155 мм были выпущены в направлении Куйбышевского и Киевского районов Донецка.
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