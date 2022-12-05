Улицу перекроют в день прибытия Деда Мороза в Оренбург
В Оренбурге в день прибытия Деда Мороза введут ограничения движения на дорогах. Поезд главного волшебника страны совершит остановку на вокзале Оренбурга 9 декабря.
56orb.ru со ссылкой на городскую администрацию пишет, что состав прибудет на станцию в 17.00 и будет находиться там до 23.00. Ограничения движения введут на Парковом проспекте. Они коснутся и общественного транспорта. Запрет будет действовать с 14.00 до 23.00.
Не будет в этот день работать и зона парковки на территории вокзала. Администрация просит заранее продумать маршрут, воспользоваться услугами такси или общественного транспорта.
Встретиться с Дедом Морозом могут все желающие. Попасть на территорию вокзала удастся через все доступные входы.
Поезд Деда Мороза впервые прибудет в Орск и Оренбург. Из Великого Устюга он отправился 22 октября. Маршрут поезда пройдет через 130 российских городов.