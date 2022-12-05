ITA подтвердило 21 случай антидопинговых нарушений россиянами на Олимпиаде в Лондоне

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) подтвердило 21 случай нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами на Олимпийских играх 2012 в Лондоне. Об этом говорится в отчете ITA, опубликованном 5 декабря.

Как следует из отчета, благодаря перепроверке допинг-проб удалось выявить 73 случая нарушений антидопинговых правил. В результате 46 олимпийских наград по четырем видам спорта были перераспределены, а 31 медаль изъяли.

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