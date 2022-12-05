Путин подписал закон о ежемесячных выплатах семьям из средств маткапитала

Президент России Владимир Путин подписал закон о ежемесячных выплатах на ребенка из средств материнского капитала. Документ опубликован в понедельник, 5 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Средства (часть средств) материнского капитала <...> могут направляться на получение ежемесячной выплаты при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двухкратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ», — говорится в документе.

Выплаты предоставляются на основании заявления от родителя, получившего сертификат. При этом если в семье несколько детей в возрасте до трех лет, ежемесячная выплата может быть назначена на каждого ребенка.

Ранее, 8 ноября, Путин сообщил, что программа материнского капитала продлена до конца 2026 года. Кроме того, теперь его можно использовать для оплаты услуг частных преподавателей, детских садов и школ.

С 1 февраля 2023 года маткапитал проиндексируют на 12,4% до 589,5 тыс. рублей на первого ребенка и до 779 тыс. на второго. Доплата на второго ребенка составит 189 524 рубля. К 2025 году размер маткапитала на первого ребенка в России может вырасти до 646 875 рублей.

В настоящее время маткапитал на первого ребенка в России составляет 524,5 тыс. рублей. При рождении второго семья может получить дополнительную выплату в сумме 168,6 тыс. рублей.