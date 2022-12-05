Бастрыкин взял под контроль дело о гибели семьи при пожаре в Оренбурге
Глава СКР РФ Александр Бастрыкин взял под контроль расследование уголовного дела о пожаре в Оренбурге, во время которого погибла семья, включая двоих детей. С докладом о предварительных результатах расследования должен выступить руководитель СУ СКР по Оренбургской области Вячеслав Зудерман.
Дело расследуется по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», уточняет РИА «Оренбуржье». Специалисты проводят экспертизы для установления причин пожара и гибели четырех человек.
Надзорное ведомство должно изучить условия, в которых проживали и воспитывались дети. Необходимо дать оценку деятельности всех служб, которые ответственны за профилактическую работу с населением.
Пожар в Оренбурге произошел в ночь на 4 декабря. Сгорел частный жилой дом. Газодымозащитная служба обнаружила внутри сгоревшего дома тела четырех человек: мужчины и женщины, а также их детей возраста одного года и девяти лет, уточняет Урал56.Ру.
Ранее сообщалось, что во время пожара в жилом доме в Рыбинском районе Красноярского края погибли мать и двое детей. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.