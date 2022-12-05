Путин подписал закон о прожиточном минимуме в размере 14 375 руб. на следующий год
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении прожиточного минимума в 2023 году в размере 14 375 рублей. Документ опубликован 5 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
Данный показатель увеличится на 456 рублей по сравнению с 2022 годом, тогда было 13 919 рублей.
В 2024 году размер прожиточного минимума увеличится до 15 049 рублей.
До 2021 года прожиточный минимум определялся стоимостью условной потребительской корзины. Теперь этот показатель рассчитывается с опорой на медианную зарплату в России.
Медианная зарплата — среднестатистическая величина, относительно которой у половины россиян зарплата выше, у другой половины — ниже. Ее рассчитывают органы статистики на основе отчетов Пенсионного фонда России без учета неофициальных доходов.
Ранее в этот же день Путин подписал закон о бюджете России на 2023–2025 годы с постепенным снижением дефицита с 2 до 0,7% ВВП.