Венгрия не планирует принимать участие в подготовке украинских солдат, так как это лишь усугубит конфликт. Об этом 5 декабря заявил госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества в Министерстве иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Тамаш Менцер.

«Некоторые европейские страны обучают украинских солдат. В Венгрии этого делать не будут. Мы сказали «нет». Мы хотим двигаться не к войне, а к миру», — написал Менцерна на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Ранее, 3 декабря, глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что уже более 1 тыс. украинцев проходят обучение в рамках тренировочной миссии ЕС. Также, по его словам, ЕС планирует предоставить Украине €16 млн для закупки вооружений.

Еще в середине ноября ЕС официально запустил тренировочную миссию для украинских боевиков на территории своих стран. Боррель сообщал, что на территории Евросоюза будут проходить подготовку 15 тыс. украинских военнослужащих. Однако с самого начала Венгрия заявляла, что не будет участвовать в этой миссии и не планирует выделять на нее средства.

26 ноября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что депутаты Европарламента (ЕП), которые призывают лишить финансирования Венгрию, «ненавидят» правое правительство в стране, которое выступает против либерального мейнстрима.

18 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна потеряла в этом году из-за санкций ЕС против России €10 млрд. Он пояснил, что ошибочная санкционная политика Брюсселя привела к резкому росту цен на энергоносители, который, в свою очередь, вызвал дефицит в экономике Венгрии на эту сумму.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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