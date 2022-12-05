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Эксперт прокомментировал рост объема просроченных потребительских кредитов в РФ

Эксперт Пивень: при росте объема просрочки, доля таких кредитов в портфелях остается достаточно стабильной
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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При росте объема просроченных потребительских кредитов россиян, доля таких кредитов в портфелях остается достаточно стабильной, рассказал «Известиям» старший директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень 5 декабря.

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«Более того, на фоне общего роста портфеля фиксируется снижение задолженности 90+», — уточнил он.

В то же время эксперт отметил, что в целом на фоне сохранения тенденции к снижению реальных доходов населения в стране «некоторый рост доли проблемки в портфелях необеспеченных кредитов представляется вероятным».

Ранее в этот день агентство «РИА Новости», ссылаясь на данные «Скоринг бюро», сообщило, что объем просроченных потребительских кредитов россиян в октябре продолжил увеличиваться и по итогам месяца достиг рекордных 631,1 млрд рублей.

23 ноября директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила, что регулятор видит ухудшение стандартов потребительского кредитования со стороны банков. При этом она отмечала, что доля реструктурированной задолженности наблюдалась существенно ниже, чем в пандемию.

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