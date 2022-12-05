Кадыров в стихах обратился к Зеленскому
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в понедельник, 5 декабря, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому в стихах.
«Перепутал клоун роли, / Над собою хохоча… / Как последний алкоголик, / Бредит часто сгоряча», — написал он в Telegram-канале.
Кроме того, в стихотворении Кадыров назвал украинского лидера гением лицедейства, которого не волнуют страна и народ, а также обвинил его в «гнусных делах» и разжигании «вселенского пожара».
Глава Чечни также указал, что Зеленский действует «по сценарию НАТО».
«Вижу, сгинешь ты в неволе, / Жизнь позорную влача… / Перепутал клоун роли, / Над собою хохоча…» — заключил он.
Ранее, 10 октября, Кадыров заявил, что доволен ходом проведения спецоперации, и посоветовал Зеленскому бежать в сторону Запада.
До этого, 19 августа, глава Чечни сказал, что Зеленскому бессмысленно объявлять «кровную месть», поскольку украинский лидер в настоящее время лишь выполняет приказы Запада. Кадыров отказался оправдывать действия президента Украины, отметив при этом, что «это лучшая его роль за всю актерскую практику». Президент Украины добровольно, по мнению главы Чеченской Республики, стал клеточным кроликом, которого «выращивает на мясо и шкурку тот же Запад».
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск. Херсонская область вернулась в состав РФ по итогам референдума.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».