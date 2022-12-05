Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин посетил Крымский мост и проехал по нему на автомобиле
Туризм
Семью из России не пустили в Таиланд из-за отказа сдать отпечатки пальцев на границе
Армия
В Минобороны России отчитались об ударах по инфраструктуре Украины
Политика
Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Мир
СМИ сообщили о проведении заседания СБ ООН по гумситуации на Украине 6 декабря
Мир
Два объекта инфраструктуры повреждены в Одесской области
Мир
В МВД Молдавии заявили об упавшей на севере страны ракете
Происшествия
ВСУ вновь обстреляли Донецк из РСЗО «Град»
Экономика
Курс евро на Мосбирже превысил 66 рублей впервые с июля
Мир
Кадыров в стихах обратился к Зеленскому
Общество
Власти Ярославля сообщили о пригодности поврежденного взрывом газа дома
Армия
МО заявило о попытке ВСУ ударить беспилотниками по аэродромам «Дягилево» и «Энгельс»
Сюжет:

Кадыров в стихах обратился к Зеленскому

Глава Чечни Рамзан Кадыров в стихах обратился к президенту Украины Зеленскому
0
Фото: ТАСС/Афонина Елена
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в понедельник, 5 декабря, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому в стихах.

Пока не НАТО: почему Украина не вступит в альянс в ближайшее время
И для чего Зеленский решил подать заявку на членство в военном блоке

«Перепутал клоун роли, / Над собою хохоча… / Как последний алкоголик, / Бредит часто сгоряча», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, в стихотворении Кадыров назвал украинского лидера гением лицедейства, которого не волнуют страна и народ, а также обвинил его в «гнусных делах» и разжигании «вселенского пожара».

Глава Чечни также указал, что Зеленский действует «по сценарию НАТО».

«Вижу, сгинешь ты в неволе, / Жизнь позорную влача… / Перепутал клоун роли, / Над собою хохоча…» — заключил он.

Ранее, 10 октября, Кадыров заявил, что доволен ходом проведения спецоперации, и посоветовал Зеленскому бежать в сторону Запада.

До этого, 19 августа, глава Чечни сказал, что Зеленскому бессмысленно объявлять «кровную месть», поскольку украинский лидер в настоящее время лишь выполняет приказы Запада. Кадыров отказался оправдывать действия президента Украины, отметив при этом, что «это лучшая его роль за всю актерскую практику». Президент Украины добровольно, по мнению главы Чеченской Республики, стал клеточным кроликом, которого «выращивает на мясо и шкурку тот же Запад».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск. Херсонская область вернулась в состав РФ по итогам референдума.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022