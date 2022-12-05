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Политолог назвал скрытую цель торгового противостояния США и Европы

Политолог назвал противостояние с Китаем скрытой целью торговой войны США и Европы
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Фото: Global Look Press/Sascha Steinach
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Задача Соединенных Штатов состоит в том, чтобы сделать Европу оружием в торговом противостоянии с Китаем, а не в том, чтобы начать торговую войну с ней. Такое мнение политолог-американист Малек Дудаков высказал в понедельник, 5 декабря.

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«Речь идет об американском законе о снижении инфляции, в рамках которого планируется выделение субсидий на производство электромобилей для тех компаний, деятельность которых сосредоточена на территории США. Европа считает, что данный акт нацелен против нее, и элиты справедливо возмущаются», — сказал Дудаков в разговоре с Lenta.Ru.

Он напомнил, что президент Франции Эмманюэль Макрон даже приезжал в Вашингтон, чтобы убедить американского лидера Джо Байдена отказаться от этого проекта. По его словам, Макрону не удалось добиться существенных уступок. При этом США подчеркивают, что не возражают, если Европа предпримет зеркальные меры и начнет стимулировать собственную промышленность с помощью инвестиций.

«Штаты не рассматривают торговую войну с Европой как реальную угрозу для себя из-за энергокризиса в регионе, но если ЕС предпримут зеркальные меры, это ударит уже по Китаю и потреблению китайской продукции. Получается, что Европа будет использована для давления на Китай, и это ослабит сразу двух экономических конкурентов Вашингтона», — заключил эксперт.

4 декабря председатель комитета по торговле в Европарламенте Бернд Ланге призвал подать жалобу на США во Всемирную торговую организацию из-за закона о снижении инфляции (IRA). Ланге добавил, что Евросоюзу, в свою очередь, необходимо усилить поддержку своей промышленности, а также проверить, возможно ли снизить цены на электроэнергию для нее. Он подчеркнул, что сейчас они в 10 раз выше, чем в США, сообщает телеканал «Звезда».

Другой евродепутат Маркус Фербер также призвал к жесткому курсу в отношении США из-за принятия IRA. По его мнению, если Вашингтон не пойдет на уступки, Еврокомиссия должна задуматься об активации своих инструментов по защите торговли, так как IRA грозит значительно ухудшить сложную экономическую ситуацию в Европе, передает RT.

Закон об инфляции и климате (The Inflation Reduction Act, IRA), подписанный Байденом в августе, предусматривает миллиардные льготы компаниям, которые работают в США в сфере возобновляемых источников энергии.

Уже принятый закон предусматривает инвестиции в защиту климата и энергетическую безопасность. Субсидии вводятся в том числе для электромобилей, аккумуляторов и проектов по возобновляемым источникам энергии — если они полностью производятся в США. Так, покупатели произведенного в США электромобиля с аккумулятором, также произведенным в этой стране, получают субсидию в размере $7,5 тыс. Субсидии также поступят компаниям, которые производят ветряные турбины или солнечные батареи из американской стали.

Глава МИД России Сергей Лавров 1 декабря указал, что США стремятся жить за счет других, они будут наживаться на экономическом и энергетическом кризисе в Европе. Министр отметил, что Европа «побежала» за США в их устремлении использовать ситуацию на Украине против России.

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