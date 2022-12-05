Погранполиция Молдавии обнаружила недалеко от границы с Украиной упавшую ракету

Пограничная полиция Молдавии обнаружила на севере страны недалеко от города Бричаны упавшую ракету. Об этом 5 декабря сообщили в МВД республики.

Отмечается, что территория падения была оцеплена, а на место происшествия вызвали саперов.

О принадлежности ракеты официальной информации пока не поступало.

Как сообщил «РИА Новости» российский военный эксперт Алексей Леонков, по снимкам ракеты можно сделать вывод, что речь идет о падении зенитной ракетной системы С-300ПС/ПТ, которая активно используется украинской стороной.

«Практически повторился случай с падением украинских ракет в Польше несколько недель назад», — отметил Леонков.

Позднее и украинские СМИ сообщили о том, что найденные остатки ракеты, вероятнее всего, являются разгонным блоком системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300

Инцидент, о котором говорит Леонков, произошел в польском Пшеводуве 15 ноября. Тогда две ракеты попали в зерносушилку в Польше на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека.

Варшава и Киев практически сразу обвинили в случившемся Россию. Президент Украины Владимир Зеленский, в частности, сперва выразил уверенность, что это была не украинская ракета. Однако позже он уточнил, что не уверен на 100%, что упавшие в Польше ракеты были российскими.

Однако президент США Джо Байден проинформировал альянс и G7 о том, что в Польше упала украинская ракета ПВО.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Украина и Польша провоцируют прямое столкновение РФ и НАТО, голословно обвиняя Россию.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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