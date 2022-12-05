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Песков объяснил, почему Путин был за рулем «Мерседеса» на Крымском мосту

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Фото: пресс-служба
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 5 декабря объяснил, почему президент России Владимир Путин был за рулем «Мерседеса» на Крымском мосту.

«Просто на месте была такая машина. Чтобы лишние не гонять, на ней и поехал», — приводит ТАСС слова Пескова.

На Крымском мосту впервые после теракта открыли движение по правой части, где были восстановлены два пролета, пострадавших в результате взрыва. Во время визита глава государства поговорил со строителями, а также заслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о восстановлении объекта.

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Российский лидер лично сел за руль и в компании Хуснуллина проехал по восстановленной полосе.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

Правительство России поручил завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, к 1 декабря 2023 года.

Открытие автодорожной части Крымского моста состоялось 15 мая 2018 года. Движение открыл Путин за рулем «КамАЗа».

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