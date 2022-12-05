Третьяку и Ножкину предложили присвоить звания почетных граждан Москвы

Предложения о присвоении звания «Почетный гражданин города Москвы» советскому хоккеисту Владиславу Третьяку и народному артисту РСФСР Михаилу Ножкину поступили в комиссию Мосгордумы и столичного правительства по рассмотрению материалов и предложений о присвоении этого звания. Об этом председатель парламента города Алексей Шапошников сообщил в понедельник, 5 декабря, в ходе заседания комиссии.

«В соответствии с положением о порядке присвоения звания «Почетный гражданин города Москвы» к нам поступили предложения касаемо кандидатуры Ножкина Михаила Ивановича, народного артиста, поэта, музыканта, и Третьяка Владислава Александровича, все знают советского знаменитого, легендарного хоккеиста», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

Он добавил, что в комиссии находятся необходимые документы.

Ранее, в 2020 году, мэр Москвы Сергей Собянин внес на рассмотрение Мосгордумы проекты постановлений о присвоении званий почетных граждан города президенту Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина Ирине Антоновой и народному артисту СССР Василию Лановому.