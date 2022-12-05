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Путин призвал обеспечить надежное сообщение с Крымом по суше

Путин заявил, что нужно обеспечить надежное сообщение с Крымом по суше
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Президент России Владимир Путин призвал обеспечить надежное сообщение с Крымом по суше. Об этом он заявил 5 декабря во время посещения Крымского моста.

«Нам, конечно, нужно обеспечить надежное сообщение с Крымом по суше», — сказал глава государства, беседуя с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

Время дороге: движение по обеим полосам Крымского моста возобновят 20 декабря
Владимиру Путину также доложили о подготовке новых регионов к отопительному сезону и о поддержке инвестиций в РФ

Путин также подчеркнул, что ожидает восстановления поврежденного участка железной дороги на мосту к середине лета.

Президент посетил Крымский мост в понедельник в честь открытия правой полосы, пострадавшей ранее в результате теракта. Там были восстановлены два пролета. Во время визита глава государства поговорил со строителями, а также заслушал доклад Хуснуллина о восстановлении объекта. Путин также лично сел за руль и проехал по восстановленной полосе.

Ранее Хуснуллин сообщал, что второй полосой автомобилисты смогут пользоваться с 20 декабря.

Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на фоне продолжающихся угроз со стороны Киева о новых атаках на объект в ходе поездки Путин акцентировал внимание на важности сухопутной дороги, соединяющей Крым с остальной частью России.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

Президент России назвал произошедшее терактом, который был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры страны.

Правительство РФ дало поручение завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, к 1 декабря 2023 года.

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