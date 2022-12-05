Самолет авиакомпании «ИрАэро» вернулся в Домодедово по техническим причинам

Самолет авиакомпании «ИрАэро», выполнявший 5 декабря рейс Москва – Гюмри, вернулся в аэропорт вылета. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Источник «Известий» подтвердил, что Superjet-100 авиакомпании действительно вернутся в аэропорт Домодедово по техническим причинам.

«Посадка прошла благополучно», — уточнил он.

«Известия» также направили запрос в пресс-службу авиакомпании.

Ранее, утром 10 ноября, воздушное судно авиакомпании «Россия» вернулся в аэропорт Шереметьево, запросив экстренную посадку. Он должен был выполнить полет в Оренбург. Самолет вернулся обратно по техническим причинам, посадка прошла успешно.