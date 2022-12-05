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В Брянской области продлили «желтый» уровень террористической опасности

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Фото: ТАСС/URA.RU/Алексей Андронов
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«Желтый» уровень террористической опасности в Брянской области продлили до 20 декабря. Об этом региональное правительство сообщило в понедельник, 5 декабря.

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Соответствующее решение принял губернатор области Александр Богомаз, передает RT.

21 сентября в Брянской области «желтый» уровень террористической опасности был продлен до 6 октября.

Брянская область впервые ввела высокий уровень террористической опасности 11 апреля.

Также высокий уровень террористической опасности, введенный в Севастополе в конце июля 2022 года, продолжит действовать как минимум еще две недели, отмечает REGNUM.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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