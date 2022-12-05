Опубликованы кадры последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ

«Известия» 5 декабря публикуют видео с последствиями обстрела Донецка.

Ранее в этот же день боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по Донецку. Четыре ракеты из реактивных систем залпового огня «Град» по центральным районам города — Ворошиловскому и Киевскому.

Удар, в частности, пришелся по ТЦ «Донецк сити».

На кадрах видно, что у здания отлетела облицовка. Вокруг разлетелись части бетона и плитки.

Утром 5 декабря два здания загорелись в Донецке в результате обстрела города со стороны националистов Украины из реактивных систем залпового огня «Град».

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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