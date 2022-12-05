Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин посетил Крымский мост и проехал по нему на автомобиле
Туризм
Семью из России не пустили в Таиланд из-за отказа сдать отпечатки пальцев на границе
Мир
Китайские хакеры украли $20 млн коронавирусных пособий в США
Политика
Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Общество
Хуснуллин назвал сроки восстановления левой стороны Крымского моста
Мир
Два объекта инфраструктуры повреждены в Одесской области
Мир
В МВД Молдавии заявили об упавшей на севере страны ракете
Мир
СК РФ завершил дело в отношении распространявшего фейки о СВО колумбийца
Экономика
Курс евро на Мосбирже превысил 66 рублей впервые с июля
Политика
Путин подписал закон о запрете митингов у зданий органов власти и вокзалов
Общество
Власти Ярославля сообщили о пригодности поврежденного взрывом газа дома
Мир
В ФРГ умерла одна из школьниц после нападения неизвестного с ножом

«Русское радио» назвало имена ведущих премии «Золотой граммофон» в 2022 году

0
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

10 декабря на «ВТБ Арене» состоится главное музыкальное событие года — XXVII церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Каждый год зрители шоу и прямой трансляции с нетерпением ждут, кто же станет ведущим этого грандиозного события. В этом году роль проводников в мир лучших песен уходящего года выполнят Екатерина Скулкина и Вадим Галыгин.

Ведущие церемонии вручения «Золотой граммофон» — знаковые персоны для шоу, ведь именно они связывают музыкальные номера в единое полотно, задают тон и настроение вечеру, отвечают за праздничную атмосферу. За годы существования премии «Золотой граммофон» ведущими церемонии были самые яркие звезды шоу-бизнеса и шоумены.

В этом году ответственная миссия досталась яркой харизматичной актрисе Екатерине Скулкиной и ироничному и обаятельному актеру и телеведущему Вадиму Галыгину.

«Я впервые выйду на сцену церемонии «Золотой граммофон» в качестве ведущего, и для меня это большая честь, — говорит Вадим Галыгин. — Сейчас каждому из нас очень важна вера в доброе и светлое, немного юмора и поддержка. Уверен, мы с Катей поймаем одну волну и сделаем грядущее событие незабываемым для зрителей».

Без сомнения, зрителей ждет самобытный, оригинальный и остроумный дуэт.

До XXVII церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» осталось меньше недели. Все билеты на это знаменательное событие проданы. Те, кто не успел занять место на «ВТБ Арене», смогут насладиться церемонией в прямой трансляции на официальном сайте «Русского радио», а также в социальных сетях радиостанции. А в эфире радиостанции пройдет аудиотрансляция церемонии.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022