«Русское радио» назвало имена ведущих премии «Золотой граммофон» в 2022 году

10 декабря на «ВТБ Арене» состоится главное музыкальное событие года — XXVII церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Каждый год зрители шоу и прямой трансляции с нетерпением ждут, кто же станет ведущим этого грандиозного события. В этом году роль проводников в мир лучших песен уходящего года выполнят Екатерина Скулкина и Вадим Галыгин.

Ведущие церемонии вручения «Золотой граммофон» — знаковые персоны для шоу, ведь именно они связывают музыкальные номера в единое полотно, задают тон и настроение вечеру, отвечают за праздничную атмосферу. За годы существования премии «Золотой граммофон» ведущими церемонии были самые яркие звезды шоу-бизнеса и шоумены.

В этом году ответственная миссия досталась яркой харизматичной актрисе Екатерине Скулкиной и ироничному и обаятельному актеру и телеведущему Вадиму Галыгину.

«Я впервые выйду на сцену церемонии «Золотой граммофон» в качестве ведущего, и для меня это большая честь, — говорит Вадим Галыгин. — Сейчас каждому из нас очень важна вера в доброе и светлое, немного юмора и поддержка. Уверен, мы с Катей поймаем одну волну и сделаем грядущее событие незабываемым для зрителей».

Без сомнения, зрителей ждет самобытный, оригинальный и остроумный дуэт.

До XXVII церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» осталось меньше недели. Все билеты на это знаменательное событие проданы. Те, кто не успел занять место на «ВТБ Арене», смогут насладиться церемонией в прямой трансляции на официальном сайте «Русского радио», а также в социальных сетях радиостанции. А в эфире радиостанции пройдет аудиотрансляция церемонии.