В ФРГ умерла одна из школьниц после нападения неизвестного с ножом
Одна из двух школьниц, на которых было совершено нападение в немецкой коммуне Иллеркирхберг, умерла в больнице. Об этом сообщила телерадиостанция SWR со ссылкой на полицию.
Утром 5 декабря неизвестный мужчина тяжело ранил ножом двух девочек, которые шли в школу. Нападавший скрылся, но вскоре его задержали.
Мотив преступления неясен. Также неизвестно, были ли знакомы пострадавшие с мужчиной.
В сентябре в Германии сотрудники правоохранительных органов смертельно ранили мужчину, зарубившего девушку топором.