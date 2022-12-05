Советский журналист-международник Борис Калягин скончался на 85-м году жизни

Советский журналист-международник, политический обозреватель Центрального телевидения и Всесоюзного радио Борис Калягин скончался в 84 года после продолжительной болезни. Об этом 5 декабря сообщил заместитель директора Института медиа НИУ ВШЭ профессор Олег Дмитриев.

«Мне об этом написала его дочь — он скончался в своей московской квартире сегодня утром после продолжительной болезни. Прощание будет в среду — непубличное», — сказал он ТАСС.

По словам Дмитриева, он с детства начал смотреть репортажи Калягина.

«Я тогда ловил себя на мысли: вот бы работать с такими людьми. И жизнь распорядилась так, что работал с легендой советского телевидения, но уже в преподавательской стезе», — подметил он.

Он добавил, что Калягин всегда отличался тактом, дружелюбием, вежливостью и основательностью в работе. Дмитриев также отметил, что журналист, став профессором Института медиа НИУ ВШЭ, всегда стремился поделиться своим опытом и знаниями со студентами.

Борис Калягин родился в 1938 году в Москве. Окончил Институт восточных языков при МГУ по специальности «язык хинди и литература Индии». Работал корреспондентом Центрального телевидения в Индии. Затем вернулся в Россию и стал главным редактором программы «Время», а также возглавил международный отдел Центрального телевидения. Помимо этого он был ведущим передач «Сегодня в мире» и «Международная панорама», работал собственным корреспондентом в США и Великобритании. В 2004 году начал преподавать в Институте медиа НИУ ВШЭ. Имел орден «Знак Почета» и орден Дружбы народов.