Более 100 тыс. канадцев остались без электричества из-за непогоды

В Канаде более 100 тыс. потребителей остались без света из-за непогоды. По данным BBC, сильный ветер обрушился на южную часть восточной канадской провинции Онтарио. От стихии пострадали жители Торонто, повалены сотни деревьев, повреждены линии электропередачи, передает телеканал «Известия». По данным синоптиков, скорость ветра местами достигала 27 м/с. Аварийные бригады продолжают устранять последствия непогоды. О пострадавших информации нет.

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