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Задержанный по делу о фейках про СВО колумбиец назвал сообщников за рубежом

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Фото: соцсети
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Гражданин Колумбии Альберто Энрике Хиральдо Сарай, обвиняемый по делу о рассылке фейков о спецоперации, дал признательные показания и назвал сообщников за рубежом. Об этом 5 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

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Утверждается, что для рассылок фейков использовались специальные бот-фермы из смартфонов. Одну из них иностранец собрал и спрятал в раздевалке спортивного клуба в торговом центре на севере Москвы. Тайник представляет собой поясную сумку-борсетку со спрятанными смартфонами, которые подключены к аккумуляторам.

«Они (кураторы. — Ред.) просили подыскать места в большом скоплении людей. Для того чтобы был очень большой поток передачи данных с различных телефонов», — объяснил задержанный.

На допросах он рассказал, что всего лишь содержал фермы, а настоящим организатором проекта являлись анонимные сообщники, которые живут за рубежом. По его словам, операторы работали со смартфонами удалено.

«Как мы собрали все эти факты, мы понимали, что по часовому поясу они находятся на той стороне [планеты]. Ну то есть в Америке. Южная, Северная. Потом, дальше выясняется, что это Северная Америка», — добавил мужчина.

Расследование уголовного дела в отношении Хиральдо Сарай Альберто Энрике было завершено ранее в понедельник. Об этом сообщил следственный комитет РФ (СК). В настоящий момент он заключен под стражу.

В ходе расследования также выяснилось, что преступное сообщество использовало по той же схеме мобильные устройства для имитации вмешательства России в американские выборы в 2020 году.

На фоне спецоперации в Сети увеличилось число фейков и недостоверной информации. Ранее, в прошлом месяце, экс-боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) в беседе с «Известиями» рассказал о создании Киевом фейков с камер Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), располагавшихся на линии боевого соприкосновения.

В Кремле не раз призывали не поддаваться на провокации. Так, 25 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что в информационном поле пытаются обесценить действия российских войск в ходе спецоперации по защите Донбасса. Глава государства указал, что информация является оружием борьбы, и призвал не доверять данным из интернета.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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