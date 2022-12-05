Глава Росгвардии посетил Тульскую область с рабочим визитом

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов посетил Тульскую область с рабочим визитом. В рамках поездки он посетил региональное управление ведомства, а также встретился с губернатором региона Алексеем Дюминым.

В торжественной обстановке Золотов и Дюмин передали местным спецподразделениям управления Росгвардии 18 единиц автомобильной и спецтехники, вооружение и спецсредства, предназначенные для выполнения задач в том числе и в зоне специальной военной операции.

Во время встречи с личным составом спецподразделений Росгвардии глава ведомства выразил благодарность за боевое мастерство, самоотдачу и несгибаемый дух, вручил государственные и ведомственные награды отличившимся военнослужащим и сотрудникам.

«Войска национальной гвардии на высоком профессиональном уровне выполняют поставленные задачи в ходе специальной военной операции. И я хотел бы выразить благодарность всему личному составу войск за мужество и самоотверженность, которые они проявляют на самых ответственных участках театра военных действий. В равной степени эти слова относятся к бойцам и офицерам подразделений Тульского гарнизона войск национальной гвардии, которые с первого дня вносят достойный вклад в достижение задач специальной военной операции, выполнив на сегодня уже около 600 боевых выездов», — подчеркнул он.

Золотов также обратил внимание и на эффективную работу тульских подразделений Росгвардии в регионе.

«Несомненно, слаженная работа войск по поддержанию региональной безопасности является залогом бесперебойной работы тыла в интересах фронта, что весьма актуально для Тульской области, где сосредоточены важнейшие предприятия оборонно-промышленного комплекса, выпускающие продукцию также для Росгвардии», — сказал генерал армии.

Кроме того, Золотов поблагодарил коллективы администрации и муниципалитетов Тульской области и лично губернатора за заботу и вклад в укрепление боеспособности войск в регионе.

Глава Тульской области со своей стороны поблагодарил росгвардейцев за самоотверженное выполнение служебно-боевых задач как на территории региона, так и в зоне специальной военной операции. Губернатор передал личному составу сертификаты и ключи на автомобильную и специальную технику, а также спецсредства.

«С самого начала специальной военной операции плечом к плечу с вооруженными силами вы выполняете важнейшие служебно-боевые задачи. Проявляете профессионализм, решительность, мужество и героизм. Тульская область и вся Россия гордятся вами», — сказал Дюмин, обращаясь к рогсвардейцам.

В ходе мероприятия глава Росгвардии и губернатор осмотрели новую технику и вооружение, ознакомились с бытовыми условиями росгвардейцев , а также возложили цветы к мемориалу военнослужащим и сотрудникам ведомства, погибшим при исполнении служебного и воинского долга.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев не прекращает военные действия с 2014 года.