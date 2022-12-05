В Сумах, Одессе и Житомире начались перебои с интернетом

Перебои с подключением к Сети наблюдаются в Сумах, Одессе и Житомире на Украине. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщает портал NetBlocks.

В Telegram-канале портала, который следит за кибербезопасностью и управлением интернетом, отмечается, что подключение на Украине было затронуто во многих регионах из-за новых ракетных атак в понедельник утром, при этом власти также вводят аварийные отключения, чтобы разгрузить сеть.

Кроме того, по сообщению украинских СМИ, в ряде регионов страны наблюдаются проблемы с энергоснабжением и водой.

Ранее в понедельник в трех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сигналы звучали в Харьковской, Днепропетровской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Позднее воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины. Также сообщалось о взрывах в различных украинских областях.

Российские войска наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины с 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

В прошлом месяце премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти 50% энергосистемы страны выведено из строя. Тогда же министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что ущерб, нанесенный ключевой инфраструктуре Украины начиная с февраля, можно оценить в $100 млрд.