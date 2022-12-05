В Черкасской области Украины ввели аварийные отключения света

В Черкасской области Украины введены аварийные отключения электроснабжения, сообщил 5 декабря в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Игорь Табурец.

По его словам, аварийные графики отключений в регионе действуют по распоряжению «Укрэнерго». Уточняется, что они вводились на фоне «возможных ракетных обстрелов» энергообъектов страны.

Ранее в этот день СМИ сообщили о взрывах в разных регионах Украины. В частности, они прозвучали в Черкасской, Запорожской и Полтавской областях. Также появилась информация о нескольких взрывах в Одессе.

До этого в понедельник воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.

Кроме того, утром 5 декабря стало известно о том, что в Кривом Роге Днепропетровской области Украины получило значительные повреждения промышленное предприятие.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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