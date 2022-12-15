Как атомная энергетика влияет на экологию. Графика
Атомная энергетика экологична и способствует снижению выбросов. Об этом заявили опрошенные «Известиями» эксперты и представители профильных ведомств.
«Из ныне существующих источников энергии мирный атом — самый оптимальный вариант: мощно, экономично, экологично. Это подтверждают и цифры. У АЭС выбросы CO2 в среднем составляют 26 г/кВт*ч, а у солнечных панелей — около 83 г/кВт*ч. Они могут разниться от источника к источнику, но соотношение примерно 1:3», — сказал «Известиям» член экспертного совета комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Маликов.
Ядерная энергетика расширяет базу природных ресурсов, которые можно использовать для производства энергии, и почти не оказывает воздействия на экосистемы, указано в материалах МАГАТЭ.
В организации сообщали, что в глобальных масштабах ядерная энергетика позволяет ежегодно избегать примерно 600 млн т выбросов углерода (8% общего современного глобального объема выбросов парниковых газов).
По словам главы Росатома Алексея Лихачева, атомная энергетика имеет нулевые прямые выбросы СО2. А совокупные выбросы парниковых газов на всем жизненном цикле минимальны и сопоставимы с выбросами ветростанций, причем, согласно самым свежим исследованиям, этот показатель у АЭС является самым низким из всех видов чистой генерации, отмечал он.
«По самым консервативным оценкам, в мировом масштабе эффект от АЭС по недопущению выбросов парниковых газов сопоставим с поглощающей способностью всех лесов планеты», — сказал Алексей Лихачев.
Как современные АЭС воздействуют на экологию и меняют объемы выбросов — в инфографике «Известий».
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