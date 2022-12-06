Гастроэнтеролог порекомендовала не пропускать завтрак

Лучше не отказываться от завтрака, чтобы организм был в стабильном и сбалансированном состоянии в течение дня. Такой совет в беседе с «Известиями» дала врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог «СМ-Клиники» Людмила Соснина во вторник, 6 декабря.

«Именно утром наш организм нуждается в заряде бодрости и настроения, поступлении энергии.

Где взять энергию? Конечно, из пищи! С ней мы получаем необходимые белки, жиры и углеводы для полноценного существования. Где взять настроение и бодрость? Тоже из пищи! С ней мы получаем необходимые витамины, микроэлементы, белки для синтеза гормонов счастья и настроения (серотонин, дофамин, эндорфины)», — рассказала специалист.

Она пояснила, что в первые часы после сна в организме повышен гормон стресса — кортизол. После еды его уровень снижается, и в организме устанавливается баланс. Если же по утрам нет желания есть, это говорит о плотном приеме пищи перед сном.

«Важно, что по утрам особенно эффективно работают органы желудочно-кишечного тракта, наиболее активны ферменты. Когда вы едите в утренние часы — запускается перистальтика желудочно-кишечного тракта, стимулируется опорожнение кишечника, снижается риск застоя желчи в желчном пузыре», — перечислила Соснина.

По ее словам, головному мозгу для нормального функционирования постоянно нужна глюкоза, которую мы получаем из углеводов. Поэтому в завтрак рекомендуется принимать богатую углеводами пищу, чтобы получить необходимый заряд энергии на весь день.

«Так что если вам предстоит насыщенный трудовой день с утра и до вечера, то лучше не отказываться от завтрака, чтобы организм был в стабильном и сбалансированном состоянии и выполнял все необходимые функции правильно», — посоветовала гастроэнтеролог.

При этом если ритм жизни человека предполагает длительный утренний сон и пассивный день, то можно и не торопиться завтракать, а приступать сразу к обеду. Главное — слушать свой организм, не допускать неприятных ощущений и дискомфорта, резюмировала врач.

30 ноября Соснина рассказала, почему не стоит наедаться на ночь. По ее словам, плотные перекусы незадолго до сна повышают риски диабета, расстройств пищевого поведения и сердечно-сосудистых заболеваний.