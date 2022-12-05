Роспотребнадзор заверил в отсутствии угрозы распространения Эболы в РФ

Распространение лихорадки Эбола не угрожает жителям России. Об этом 5 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Я абсолютно уверена, что грядущее будущее в отношении лихорадки Эбола для россиян абсолютно спокойно. Мы будем работать и в России и за ее рубежами, чтобы эта очень серьезная болезнь не угрожала нашим гражданам», — рассказала она журналистам.

Попова добавила, что Роспотребнадзор принимает все необходимые меры для предотвращения появления болезни в стране.

2 декабря «Известия» со ссылкой на документы Роспотребнадзора сообщили, что ведомство попросило авиакомпании усилить санитарно-карантинный контроль в самолетах из-за вспышки вирусной геморрагической лихорадки Эбола в Уганде.

В конце ноября служба направила перевозчикам подробные инструкции на случай обнаружения пассажиров с подозрением на это заболевание. Также авиакомпании получили перечень дополнительных мер, которые нужно было выполнить к 1 декабря, чтобы минимизировать риски завоза и распространения инфекции.

Как отметили в Роспотребнадзоре, лихорадка Эбола, вероятно, вышла за территорию, где обычно распространялась. В Великобритании обнаружили предполагаемый случай этой инфекции — у пациента по приезде из Африки развились ранние клинические симптомы, не исключающие заражение этим вирусом.