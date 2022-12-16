В Росатоме и Минприроды рассказали об усилении экомониторинга Северного морского пути

Россия усиливает экологический мониторинг Арктики. Создание системы экоконтроля в акватории Северного морского пути (СМП) по поручению правительства уже прорабатывает Минприроды совместно с Росгидрометом и Росатомом.

Экомониторинг будет включать в себя «развитие государственной наблюдательной сети и создание информационной системы для сбора, хранения, анализа и распространения информации о состоянии и загрязнении окружающей среды в акватории СМП», рассказали «Известиям» в Минприроды. Разработку концепции и программ, а также ее финансово-экономическое обоснование планируется завершить до апреля 2023-го. Создание самой системы, как ожидается, начнется с 2024 года при условии наличия средств федерального бюджета, отметили в ведомстве.

Сейчас экологические исследования Севморпути уже реализует Росатом в рамках проекта с Центром морских исследований МГУ им. М.В. Ломоносова (ЦМИ МГУ), запущенного в 2021 году. Исследования были проведены на 50 комплексных станциях на всей протяженности СМП, следует из материалов компании. Над проектом работали 60 человек и 15 организаций из разных стран: за два с половиной месяца полевых исследований судами было пройдено 5000 морских миль.

Результаты анализа будут абсолютно открыты и доступны любому ученому в мире. Следующий шаг — сделать такие исследования постоянными и сформировать на их основе систему государственного экологического мониторинга СМП, рассказал «Известиям» специальный представитель «Росатома» по вопросам развития Арктики Владимир Панов.

«ГК «Росатом» как инфраструктурный оператор СМП рассматривает устойчивое развитие Арктического региона в качестве одной из главных задач. Если посмотреть на динамику развития арктических проектов, в первую очередь обращает на себя внимание значительный рост грузопотока по СМП», — отметил Владимир Панов.

Проведение мониторинга позволит точнее определить возможные виды человеческой деятельности в Арктике, покажет последствия от них и подскажет способы компенсации, согласен ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Для бизнеса в этом регионе прежде всего важны своевременность и безопасность транспортных операций, добавил председатель совета директоров АО «Нордик Инжиниринг» Николай Шабликов. Экологический мониторинг позволит прогнозировать изменения окружающей среды и тем самым корректировать при необходимости маршруты следования судов, делая их более быстрыми и безопасными, добавил он.

Потенциально логистические издержки компаний можно снизить на 15% за счет улучшения качества ледовых прогнозов — только на ледокольном сопровождении судовладельцы могут сэкономить более 1 млрд рублей в год, оценивали аналитики.