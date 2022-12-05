СК РФ завершил дело в отношении распространявшего фейки о СВО колумбийца

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении гражданина Колумбии Хиральдо Сарая Альберто Энрике, который в составе организованной группы распространял ложные сведения про ход специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщила пресс-служба ведомства.

«В отношении Хиральдо Сарая судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Иные фигуранты объявлены в розыск, предварительное следствие в отношении них продолжается», — говорится в сообщении.

По данным следствия, гражданин Колумбии, имевший вид на жительство в РФ, организовал целый мобильный центр по дезинформации россиян. С помощью программного обеспечения он и его соучастники могли удаленно управлять мобильными устройствами и производить отправку текстовых сообщений о действиях Вооруженных сил РФ на Украине, в том числе якобы убийствах мирного населения, от лица якобы реальных пользователей — граждан РФ. Тайник с мобильными устройствами располагался в одном из торговых центров Москвы.

Руководство этой деятельностью полностью осуществлялось из-за рубежа. В частности, установлена связь колумбийца с американской компанией Digital Humanity, действующей по заказу агентства США по международному развитию. Его деятельность, в свою очередь, курирует госсекретарь США.

В ходе расследования также выяснилось, что преступное сообщество использовало по той же схеме мобильные устройства для имитации вмешательства России в американские выборы в 2020 году.

На фоне спецоперации в Сети увеличилось число фейков и недостоверной информации. Ранее, в прошлом месяце, экс-боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) в беседе с «Известиями» рассказал о создании Киевом фейков с камер Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), располагавшихся на линии боевого соприкосновения.

В Кремле не раз призывали не поддаваться на провокации. Так, 25 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что в информационном поле пытаются обесценить действия российских войск в ходе спецоперации по защите Донбасса. Глава государства указал, что информация является оружием борьбы, и призвал не доверять данным из интернета.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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