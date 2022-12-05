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Лавров призвал США отменить все санкции против Ирана

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Фото: Global Look Press/Rouzbeh Fouladi
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Москва настоятельно призывает США как можно скорее и необратимым образом отменить все незаконные санкции против Ирана. Об этом в понедельник, 5 декабря, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Вашингтон так и не отказался от политики «максимального давления» применительно к ядерной сделке с Ираном. Настоятельно призываем американскую сторону как можно скорее и необратимым образом отменить все незаконные антииранские санкции и обеспечить неукоснительное выполнение резолюции 2231 СБ ООН», — сказал он в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.

По словам министра, за таким шагом может последовать встречная разморозка Тегераном своих добровольных обязательств по Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Ранее, 30 ноября, спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли заявил, что американский лидер Джо Байден готов пойти на военное вмешательство в качестве крайней меры, для того чтобы предотвратить появление ядерного оружия у Ирана. При этом Малли добавил, что власти США по-прежнему находят более предпочтительным вариант дипломатического урегулирования вопроса о возможном появлении у Ирана атомного оружия.

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Как сказал 29 ноября замглавы МИД России Сергей Рябков, Москва надеется, что при желании оформить восстановление СВПД можно быстро, но пока судьба договора «висит на волоске».

15 ноября постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов заявил о том, что договоренности по СВПД по иранской ядерной программе могут быть достигнуты до конца года. Он добавил, что в случае возобновления процесса «все развязки могут быть найдены в течение нескольких часов или нескольких дней» на данном этапе.

До этого, 25 октября, США уведомили Иран о готовности продолжить переговоры по восстановлению СВПД. Рябков в середине октября отметил, что договоренности по восстановлению договоренностей находятся в «пределах досягаемости».

В сентябре Иран направил ответ главе ЕС по внешней политике Жозепу Боррелю относительно возобновления СВПД по иранской ядерной программе.

25 августа пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер указала на то, что США вместе с партнерами разрабатывают сценарии действий как на случай возобновления ядерной сделки с Ираном, так и на случай провала переговоров.

СВПД заключили в 2015 году. План предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из проекта и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

В 2022 году стороны вновь предприняли попытки вернуться к переговорам по СВПД.

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