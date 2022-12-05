Лукашенко рассказал о спасенной им от коронавируса женщине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко спас жизнь пациентки больницы в Шкловском районе, госпитализированной с коронавирусом. Об этом он рассказал во время беседы с министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем, сообщило 5 декабря БелТА.
«Она изначально попала в больницу в Шкловском районе и находилась при смерти. Благодаря вмешательству президента ее удалось спасти, и сейчас уже ее жизни ничего не угрожает», — отметил он.
Лукашенко спросил у министра, лечат ли медики «только там, где надо лечить» или так, как глава государства всегда требовал. Он обратил внимание, что чиновников лечат успешно, а люди в районных больницах зачастую лишены этой помощи.
«Хочу вас всех предостеречь, что пощады вам не будет. И никакое лечение больших начальников вас не спасет», — предупредил белорусский лидер.
Он подчеркнул, что государство создано для народа.
В октябре прошлого года Лукашенко опроверг появившиеся слухи о том, что он втайне от общественности прошел иммунизацию от коронавируса зарубежной вакциной и потому посещает «красные» зоны белорусских клиник, где лечат пациентов с COVID-19.
Летом 2021 года во время посещения 2-й городской детской клинической больницы он пошутил, что визиты в «красные» зоны больниц Белоруссии помогают ему «подпитываться» антителами к коронавирусной инфекции.