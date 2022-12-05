Лавров объяснил необходимость диалога с США по стратегической стабильности

Отсутствие переговоров с США в рамках стратегического диалога чревато лавинообразным повышением рисков. Об этом 5 декабря заявил глава МИД России Сергей Лавров. Комментарий министра размещен на сайте внешнеполитического ведомства.

«С сожалением констатируем, что в настоящий момент стратегический диалог России и США, обладающих крупнейшими ядерными арсеналами и несущих особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, удерживается Вашингтоном в замороженном состоянии», — говорится в обращении Лаврова к участникам Московской конференции по нераспространению.

Он отметил, что последним результатом совместных усилий двух стран стала договоренность о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

При этом, по словам министра, в отсутствие переговоров по поддержанию стратегической стабильности имеющиеся проблемы будут копиться и это чревато, как указал Лавров, повышением рисков.

В январе 2021 года президент России Владимир Путин и Джо Байден договорились о продлении ДСНВ без дополнительных условий еще на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

Вместе с тем ситуация изменилась после начала спецоперации на Украине. В августе 2022 года Москва временно вывела свои объекты из-под инспекций США. МИД страны объяснил это тем, что Вашингтон де-факто лишил Россию права проводить проверки военно-ядерных объектов в Соединенных Штатах Америки.

30 ноября 2022 года замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва перенесла заседание комиссии по Договору о сокращении наступательных вооружений, так как не могла игнорировать действия Вашингтона по Украине.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков объяснил, что проведение реального диалога с США по стратегической стабильности возможно только при наличии адекватного партнера в Вашингтоне, а также готовности не пересекать «красные линии» Москвы в сфере безопасности.