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Семью из России не пустили в Таиланд из-за отказа сдать отпечатки пальцев на границе
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Семью из России не пустили в Таиланд из-за отказа сдать отпечатки пальцев на границе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Семью российских туристов, отказавшихся сдавать отпечатки пальцев на границе при въезде в Таиланд, не пропустили на отдых в страну. Из-за этого они потеряли около 260 тыс. рублей стоимости путевки, сообщили 5 декабря в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Уточняется, что правило, требующее от туристов сдавать отпечатки пальцев при въезде в Таиланд, действует там с 2019 года (в отдельных пунктах пропуска оно было и раньше, систему начали развертывать с 2014 года). Однако, как полагают в АТОР, за время двухлетнего «отсутствия» Таиланда на российском рынке туризма некоторые туристы начали забывать условия въезда в королевство.

Как рассказали в АТОР, недавно при въезде в Таиланд семья российских туристов (два взрослых и ребенок) устроила скандал из-за требования сдать отпечатки. Впоследствии они всё же согласились, но пограничники решили их не пропускать.

В результате им пришлось вылететь обратно в Россию. По данным одного из Telegram-каналов, куда написали туристы, их поездка стоила им 260 тыс. рублей на троих. Эти деньги они фактически потеряли, отметили в АТОР.

«Деньги за тур в этом случае туроператор, согласно букве закона, имеет право возвращать за вычетом фактически понесенных расходов, которые в день начала тура, как мы понимаем, составят почти 100%, или все 100% стоимости турпакета», — объяснила глава правовой службы АТОР Надежда Ефремова.

В связи с этим в ассоциации призвали туристов, о какой бы стране ни шла речь, следовать правилам, действующим в ней, и заранее узнавать о них.

Из регионов России в ноябре возобновились чартерные рейсы на Шри-Ланку, в Индию (Гоа) и Таиланд.

Существенный рост потока российских туристов в Таиланд был отмечен с осени, когда из России туда стартовали прямые рейсы, а само королевство отменило все ковидные ограничения на въезд. Как писала АТОР со ссылкой на статистику управления по туризму Таиланда, если еще в сентябре из России на отдых прибыло почти 16 тыс. человек, то в октябре — уже 43,6 тыс.

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